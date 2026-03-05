46 करोड़ का गांजा, सोना और रत्न जब्त! मुंबई एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई, 9 यात्री गिरफ्तार

अधिकारियों के मुताबिक, पांच अलग-अलग मामलों में सीमा शुल्क विभाग ने अन्य कीमती सामान भी बरामद किए हैं। इनमें 32.85 लाख रुपये मूल्य की भारतीय और विदेशी मुद्रा, 94.97 लाख रुपये मूल्य के हीरे और करीब 160.790 ग्राम वजन के 21 कैरेट सोने के आभूषण भी जब्त किये हैं। जिसकी कीमत 21.51 लाख रुपये है। इस कार्रवाई के दौरान 15 लाख रुपये से अधिक मूल्य के अन्य कीमती रत्न भी बरामद किए गए हैं। इन कीमती सामानों को बेहद चालाकी से छिपाकर ले जाने की कोशिश की जा रही थी।