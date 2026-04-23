लाइव आकर सुसाइड अटेम्प्ट करने वाले अनुराग डोभाल फिर निकले सड़क पर, डेढ़ महीने बाद चलाई कार

बता दें कुछ दिन पहले ही अनुराग डोभाल ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो साझा की थी। इस वीडियो में एक शख्स अनुराग से पूछता हुआ नजर आ रहा है कि उनके परिवार में कौन-कौन हैं। इस सवाल का जवाब देते हुए अनुराग कहते हैं कि मेरे घर में 6 सदस्य हैं। मेरे साथ छह लोग रहते हैं। इसके बाद अनुराग कहते हैं चार दीवारें, छत और मैं। अनुराग का दुख उनकी इन बातों में साफ-साफ झलक रहा था। अनुराग खुद को काफी टूटा हुआ महसूस कर रहे थे। हालांकि इसके बाद उन्होंने कहा था कि वो अब जिंदगी को एक बार फिर से जीरो से शुरू करने जा रहे हैं।