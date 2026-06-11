खुलकर हंसने के लिए तैयार हो जाओ! कॉमेडी-रोमांस का जबरदस्त तड़का, अक्षय कुमार की ‘वेलकम टू द जंगल’ का ट्रेलर रिलीज

एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा- खुलकर हंसने के लिए तैयार हो जाओ। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा- इसमें बहुत ही मजा आने वाला है। आखिरी बार हमने फिल्म के ही अंदर एक फिल्म तीस मार खां में देखी थी। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा- सारे के सारे हंसाने वाले कैरेक्टर एक ही फिल्म में देखने को मिलने वाले हैं।