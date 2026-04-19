‘मैं और दीवारें ही हैं’, अनुराग डोभाल का फिर छलका दर्द, तड़पने के लिए परिवार और पत्नी ने छोड़ा

Anurag Dobhal Mental Health Update: मशहूर यूट्यूबर अनुराग डोभाल ने हाल ही में फैंस को जानकारी दी थी कि उनका पेट डॉग जूली अब इस दुनिया में नहीं रहा।इस खबर के बाद अनुराग फूट-फूट कर रोते हुए नजर आए थे। इसी बीच अब अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में अनुराग एक बार फिर अपने फैंस को अपडेट देते हुए नजर आए। अनुराग बताते हुए नजर आए कि वो कितने अकेले हैं और उनके अकेलापन कैसे खाए जा रहा है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।