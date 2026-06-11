CJP के ‘जीरो ट्रांसपेरेंसी’ तंज पर KJP का पलटवार, मीम्स में बदल गई पूरी पॉलिटिक्स

उनके कमेंट सेक्शन में खरगोश और गाजर के मीम्स की बाढ़ आ गई। एक यूजर ने लिखा, "खरगोश प्यारे होते हैं, सब कुछ हल्के-फुल्के अंदाज में क्यों नहीं।" तो वहीं कुछ यूजर्स ने इसे Gen-Z मूवमेंट का मजाक बताते हुए आलोचना भी की। बता दें, इस पूरे मुद्दे को सोशल मीडिया पर राजनीतिक व्यंग्य की तरह देखा जा रहा है चाहे असली मुद्दा हो या सिर्फ एंटरटेनमेंट का लेकिन है तो मजेदार।