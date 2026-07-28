‘पापा ने कहा था पिक्चर चलेगी’, धर्मेंद्र की बात होते ही भर आईं सनी देओल की आंखें, राजकुमार संतोषी ने सुनाया किस्सा

ट्रेलर लॉन्च के दौरान राजकुमार संतोषी ने बताया कि धर्मेंद्र ने फिल्म की कहानी सुनने के बाद भावुक होकर इसे अपना आशीर्वाद दिया था। उन्होंने कहा कि उनके अनुसार 'बंटवारा 1947' वो आखिरी फिल्म थी, जिसे धर्मेंद्र ने देखा था। बता दें, संतोषी ने बताया कि धर्मेंद्र ने फिल्म देखने के बाद कहा था, "ये फिल्म जरूर चलेगी और आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है।" उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र का आशीर्वाद पूरी टीम के साथ है और वो इसके लिए हमेशा उनके आभारी रहेंगे। ये बात सुनते ही स्टेज पर मौजूद सनी देओल भावुक हो गए और अपनी आंखों से आंसू पोंछते नजर आए।