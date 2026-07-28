28 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मनोरंजन

‘पापा ने कहा था पिक्चर चलेगी’, धर्मेंद्र की बात होते ही भर आईं सनी देओल की आंखें, राजकुमार संतोषी ने सुनाया किस्सा

Batwara 1947 Trailer Launch: 'बंटवारा 1947' के ट्रेलर लॉन्च पर निर्देशक राजकुमार संतोषी ने धर्मेंद्र का भावुक किस्सा शेयर किया। उनकी बात सुनकर सनी देओल भावुक हो गए। शबाना आजमी ने भी फिल्म की शूटिंग से जुड़ा अपना सबसे कठिन अनुभव शेयर किया। फिल्म 14 अगस्त 2026 को रिलीज होगी।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jul 28, 2026

Batwara 1947 Trailer Launch

'बंटवारा 1947' के ट्रेलर लॉन्च पर इमोशनल हुए एक्टर (सोर्स: instagram- viralbhayani)

Batwara 1947 Trailer Launch: आमिर खान प्रोडक्शंस की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'बंटवारा 1947' का ट्रेलर आज मंगलवार को मुंबई में लॉन्च किया गया। ट्रेलर लॉन्च इवेंट सिर्फ फिल्म की झलक तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कई भावुक पल भी देखने को मिले। निर्देशक राजकुमार संतोषी ने दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र के साथ फिल्म से जुड़ी आखिरी मुलाकात का जिक्र किया, जिसे सुनकर सनी देओल की आंखें नम हो गईं। तो वहीं शबाना आजमी ने भी फिल्म की शूटिंग से जुड़ा अपना सबसे कठिन अनुभव शेयर किया।

धर्मेंद्र की याद ने भावुक किया माहौल

ट्रेलर लॉन्च के दौरान राजकुमार संतोषी ने बताया कि धर्मेंद्र ने फिल्म की कहानी सुनने के बाद भावुक होकर इसे अपना आशीर्वाद दिया था। उन्होंने कहा कि उनके अनुसार 'बंटवारा 1947' वो आखिरी फिल्म थी, जिसे धर्मेंद्र ने देखा था। बता दें, संतोषी ने बताया कि धर्मेंद्र ने फिल्म देखने के बाद कहा था, "ये फिल्म जरूर चलेगी और आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है।" उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र का आशीर्वाद पूरी टीम के साथ है और वो इसके लिए हमेशा उनके आभारी रहेंगे। ये बात सुनते ही स्टेज पर मौजूद सनी देओल भावुक हो गए और अपनी आंखों से आंसू पोंछते नजर आए।

'बंटवारा 1947' की कहानी भारत-पाकिस्तान विभाजन के दौरान फैली हिंसा, विस्थापन और टूटते परिवारों की पृष्ठभूमि पर आधारित है। फिल्म में उस दौर की मानवीय संवेदनाओं और सांप्रदायिक तनाव के बीच इंसानियत की कहानी को बड़े पर्दे पर दिखाया गया है।

शबाना आजमी ने शेयर किया सबसे मुश्किल अनुभव

फिल्म में अहम भूमिका निभा रहीं शबाना आजमी ने भी ट्रेलर लॉन्च के दौरान शूटिंग का एक भावुक अनुभव शेयर किया। उन्होंने बताया कि फिल्म का एक सीन, जिसमें उनके किरदार के साथ हिंसा होती है और उन्हें घसीटा जाता है, उनके लिए व्यक्तिगत रूप से बेहद कठिन था। इसके साथ ही, शबाना ने कहा कि उस दृश्य को निभाते समय उन्होंने खुद को बेहद असहाय और अपमानित महसूस किया। उनके मुताबिक ये उनके अभिनय करियर के सबसे चुनौतीपूर्ण अनुभवों में से एक रहा।

शबाना आजमी ने सनी देओल के साथ फिल्म के एक अहम दृश्य का जिक्र करते हुए कहा कि जब सनी का किरदार उन्हें दुपट्टा ओढ़ाता है, उस पल उन्हें सिर्फ एक को-स्टार नहीं, बल्कि अपने बेटे और रक्षक का एहसास हुआ। उन्होंने बताया कि उस दृश्य के दौरान वो भावुक हो गई थीं और सनी को गले लगाकर राहत महसूस की थी।

25 साल बाद फिर साथ आए सनी और संतोषी

'बंटवारा 1947' राजकुमार संतोषी और सनी देओल की करीब 25 साल बाद साथ आई फिल्म है। इससे पहले दोनों ने 'घायल', 'घातक' और 'दामिनी' जैसी यादगार फिल्मों में साथ काम किया था।

फिल्म में सनी देओल, शबाना आजमी, प्रीति जिंटा, करण देओल, अली फजल और अभिमन्यु सिंह लीड रोल में हैं। आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी इस फिल्म का म्यूजिक ए.आर. रहमान ने दिया है, जबकि गीत जावेद अख्तर ने लिखे हैं। फिल्म 14 अगस्त 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bollywood

Updated on:

28 Jul 2026 05:19 pm

Published on:

28 Jul 2026 05:10 pm

Hindi News / Entertainment / ‘पापा ने कहा था पिक्चर चलेगी’, धर्मेंद्र की बात होते ही भर आईं सनी देओल की आंखें, राजकुमार संतोषी ने सुनाया किस्सा

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘कोई उन्हें गंभीरता से नहीं लेता’, कंगना रनौत के Gen Z वाले विवादित बयान पर विपक्ष का पलटवार

Kangana Ranaut
बॉलीवुड

पाकिस्तान में हिंदू महिला के लिए लड़ता दिखा मुस्लिम किरदार, ‘Batwara 1947’ का ट्रेलर देख फैंस बोले- ‘दिल छू लिया’

Batwara 1947
बॉलीवुड

‘2 दिन रो लेंगे, फिर मूव ऑन कर जाएंगे’, सनी कौशल का दिल जीतने वाला जवाब वायरल, फैंस ने बताया ‘असली ग्रीन फ्लैग’

Sunny Kaushal Statement
मनोरंजन

CJP प्रोटेस्ट में Gen Z की पिटाई पर कंगना रनौत का विवादित बयान, बोलीं- ‘जब बोलते हो, तो सुनना भी पड़ेगा’

Kangana Ranaut on Hindu Women
मनोरंजन

‘बॉलीवुड की Zendaya’ बनीं वामिका गब्बी! एक्ट्रेस के बोल्ड पिक्सी कट लुक पर फिदा हुए फैंस, फोटो वायरल

Wamiqa Gabbi
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.