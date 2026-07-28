‘बॉलीवुड की Zendaya’ बनीं वामिका गब्बी! एक्ट्रेस के बोल्ड पिक्सी कट लुक पर फिदा हुए फैंस, फोटो वायरल

वामिका गब्बी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें वह सैलून में बैठी नजर आती हैं। वीडियो की शुरुआत में वह बड़े हेयरकट को लेकर सोचती दिखाई देती हैं। कुछ पल बाद वह फैसला लेती हैं और उनके लंबे बाल काटे जाते हैं। आखिर में वामिका पूरे आत्मविश्वास और मुस्कान के साथ अपना नया पिक्सी कट लुक फ्लॉन्ट करती नजर आती हैं। बता दें, इस वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन भी लिखा, "Cheers to letting go", यानी पुरानी चीजों को पीछे छोड़कर नई शुरुआत का जश्न।