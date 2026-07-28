Alpha फ्लॉप पर समय रैना का मजेदार कटाक्ष, हरियाणवी जोक सुनकर हंसी से लोटपोट हुए राघव जुयाल- VIDEO

इसके साथ ही, कंटेस्टेंट से बातचीत के दौरान समय रैना ने पूछा कि आखिर उन्हें क्यों लगता है कि हरियाणवी लोग इतने क्यूट होते हैं। इसके जवाब में कंटेस्टेंट ने अपनी गर्लफ्रेंड का जिक्र करते हुए कहा कि उसकी गर्लफ्रेंड हरियाणा की है, इसलिए उसे इस बात का अनुभव है। उसने एक मजेदार किस्सा सुनाते हुए बताया कि एक दिन वो काफी परेशान बैठा था और अपनी गर्लफ्रेंड की आंखों में देख रहा था। तभी उसकी गर्लफ्रेंड ने हरियाणवी अंदाज में पूछा," के हो गए सै?" ये सुनते ही स्टेज पर मौजूद सभी लोग हंस पड़े।