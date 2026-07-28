28 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मनोरंजन

“रितिका ने मुझे गुमराह किया”, अनुराग डोभाल के वीडियो में अभिषेक साहनी का बड़ा दावा, बताई पूरी सच्चाई

Anurag Dobhal: 'UK07 राइडर' अनुराग डोभाल ने अपनी पत्नी रितिका पर प्रेग्नेंसी के दौरान उनके दोस्त अभिषेक के साथ मिलकर धोखे देन का आरोप लगाया है। यूट्यूबर ने पहले एक वीडियो शेयर किया था अब एक और अभिषेक साहनी के साथ बातचीत का वीडियो शेयर किया है, जिसमें पूरी सच्चाई सामने आ गई है।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Jul 28, 2026

Anurag Dobhal reveals Ritika Dobhal cheated on me with best friend abhishek sahani youtuber confronts wife boyfriend

अनुराग डोभाल और पत्नी रितिका (Photo Source- Anurag Dobhal Instagram)

Anurag Dobhal wife Ritika Dobhal: सोशल मीडिया पर 'The UK07 Rider' के नाम से मशहूर लोकप्रिय यूट्यूबर अनुराग डोभाल (Anurag Dobhal) ने अपने पहले वीडियो में अपनी पत्नी रितिका डोभाल पर प्रेग्नेंसी के दौरान धोखा देने का सनसनीखेज आरोप लगाकर इंटरनेट पर तहलका मचा दिया था। उस वीडियो में अनुराग ने खुलासा किया था कि उनकी पत्नी रितिका उनके अपने सबसे अच्छे और करीबी दोस्त के घर जाती थीं और उन्हें धोखा दे रही थीं। माता-पिता के अलग होने और छोटे भाई की साजिशों के बाद अनुराग की इस निजी त्रासदी ने फैंस को हैरान कर दिया था। अब अनुराग ने एक नया वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह आरोपी अभिषेक साहनी का सीधे सामना करते नजर आ रहे हैं और उनसे अपनी पत्नी को लेकर सीधे बात कर रहे हैं।

अनुराग डोभाल ने पत्नी रितिका पर लगाया चीटिंग का आरोप

अनुराग डोभाल ने नए वीडियो में अभिषेक साहनी से शादी से पहले की कुछ निजी तस्वीरों, वीडियो और चैट्स को लेकर कड़े सवाल किए। अनुराग ने आरोप लगाया कि रितिका की प्रेग्नेंसी के समय भी यह सब चल रहा था। एक कथित चैट का जिक्र करते हुए अनुराग ने कहा कि अभिषेक ने रितिका से "तू मेरी बंदी है" कहा था। इस पर सफाई देते हुए अभिषेक साहनी ने कहा कि वह केवल अच्छे दोस्त थे और कोई रिलेशनशिप नहीं था। अभिषेक ने दावा किया कि रितिका ने उन्हें गुमराह किया था और अब उन्हें लगता है कि रितिका की कही बातें झूठ थीं। जब अनुराग ने अबॉर्शन से जुड़ी कथित बातचीत पर सवाल उठाया, तो अभिषेक ने दावा किया कि रितिका की मां चाहती थीं कि उनका अबॉर्शन हो जाए।

अभिषेक ने मांगी माफी, अनुराग ने दी भावुक सलाह

बातचीत के दौरान अभिषेक साहनी ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए अनुराग से माफी भी मांगी। उन्होंने वादा किया कि वह भविष्य में रितिका या उनके परिवार से कभी संपर्क नहीं करेंगे और दोबारा गलती होने पर लीगल एक्शन का सामना करने को तैयार हैं। अनुराग डोभाल ने कहा कि वह किसी को सजा देने की स्थिति में नहीं हैं और उन्होंने अभिषेक को माफ कर दिया है। अनुराग ने सलाह दी कि वह किसी अन्य महिला के साथ यह गलती न दोहराएं और कहा कि जब उनकी अपनी बेटी होगी, तब वह इस दर्द को समझ पाएंगे।

इंस्टाग्राम पर इमोशनल हुए अनुराग डोभाल

इसी वीडियो के बाद इंस्टाग्राम पर अनुराग डोभाल ने अपने फैंस के साथ अपना दर्द भी शेयर किया। उन्होंने एक स्टोरी पर कहा कि वह अब इन चीजों से आगे बढ़ना चाहते हैं। वह प्यार में धोखा खा चुके हैं और वह अपनी जिंदगी को संभालने के लिए दोबारा से मेहनत करने को तैयार हैं। सबकी जिंदगी में परेशानियां आती हैं लेकिन मैं सबका सामना करूंगा। जो बीत गया वो बीत गया अब नई शुरूआत करेंगे।

36 दिन बाद CJP का आंदोलन हुआ खत्म तो अनुपम खेर ने किया पोस्ट, PM मोदी के समर्थन में उतरे एक्टर

ये भी पढ़ें
Anupam Kher on Narendra Modi disrespectful language use in CJP jantar mantar protest and dharmendra pradhan resign

खबर शेयर करें:

Updated on:

28 Jul 2026 09:06 am

Published on:

28 Jul 2026 09:06 am

Hindi News / Entertainment / “रितिका ने मुझे गुमराह किया”, अनुराग डोभाल के वीडियो में अभिषेक साहनी का बड़ा दावा, बताई पूरी सच्चाई

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

ऑनलाइन लीक हुआ ‘इंडियाज गॉट लेटेंट 2’ का एपिसोड 4? समय रैना ने ली चुटकी, इस्तीफे पर की बात

Samay Raina Indias Got Latent Season 2 Episode 4 leak before Netflix Premiere Raghav Juya clip viral
OTT

“मैंने पिता की मौत में उनकी मदद की” ‘लॉक अप 2’ में राम कपूर ने किया बड़ा खुलासा, फैंस बोले- आप पर गर्व है सर

Ram Kapoor secret reveals lock upp 2 helping father plan his death after pancreatic cancer at 73
मनोरंजन

Duet Trailer: सिद्धांत गुप्ता की शॉर्ट फिल्म ‘Duet’ का धमाकेदार ट्रेलर आउट, जानें कब और कहां होगी स्ट्रीम

duet trailer out
OTT

1998 ब्लैकबक केस पर बनी ‘काला हिरण’ को मिला कोर्ट से बड़ा झटका, जानिए क्या है फिल्म और सलमान खान से जुड़ा विवाद

Salman Khan and Kala Hiran Teaser Controversy
बॉलीवुड

‘क्या महिलाओं और बच्चों को बनाया गया था Human Shield?’ प्रियंका चोपड़ा की मां के सवाल पर पत्रकार का पलटवार

Priyanka Chopra mother
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.