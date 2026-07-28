“रितिका ने मुझे गुमराह किया”, अनुराग डोभाल के वीडियो में अभिषेक साहनी का बड़ा दावा, बताई पूरी सच्चाई

Anurag Dobhal wife Ritika Dobhal: सोशल मीडिया पर 'The UK07 Rider' के नाम से मशहूर लोकप्रिय यूट्यूबर अनुराग डोभाल (Anurag Dobhal) ने अपने पहले वीडियो में अपनी पत्नी रितिका डोभाल पर प्रेग्नेंसी के दौरान धोखा देने का सनसनीखेज आरोप लगाकर इंटरनेट पर तहलका मचा दिया था। उस वीडियो में अनुराग ने खुलासा किया था कि उनकी पत्नी रितिका उनके अपने सबसे अच्छे और करीबी दोस्त के घर जाती थीं और उन्हें धोखा दे रही थीं। माता-पिता के अलग होने और छोटे भाई की साजिशों के बाद अनुराग की इस निजी त्रासदी ने फैंस को हैरान कर दिया था। अब अनुराग ने एक नया वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह आरोपी अभिषेक साहनी का सीधे सामना करते नजर आ रहे हैं और उनसे अपनी पत्नी को लेकर सीधे बात कर रहे हैं।