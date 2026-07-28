‘आमिर खान जैसा गेम तो मुनव्वर ने खेला है!’ समय रैना ने मुनव्वर फारुकी की दूसरी शादी पर किया मजाक, क्लिप वायरल

Samay Raina Viral Clip: कॉमेडियन समय रैना एक बार फिर अपने बेबाक अंदाज को लेकर सुर्खियों में हैं। 'India's Got Latent 2' सीजन 2 के नए एपिसोड में उन्होंने कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी की दूसरी शादी को लेकर ऐसा वन-लाइनर कहा, जिसने सोशल मीडिया पर चर्चा छेड़ दी। शो के दौरान समय ने आमिर खान का जिक्र करते हुए मुनव्वर पर हल्का-फुल्का मजाक किया, जिसकी क्लिप अब तेजी से वायरल हो रही है।