‘ऑर्गेनिक गेम नहीं, एजेंडा चला रहे थे!’ Alliance में काम्या पंजाबी ने एली गोनी की खोली पोल, कुशाल टंडन को टारगेट करने पर भड़कीं

इसके बाद काम्या ने सीधे एली गोनी को टारगेट करते हुए उनके "ऑर्गेनिक गेम" खेलने के दावे पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एली शो में पहले दिन से ही कुशाल को लेकर एक तय सोच के साथ आए थे। इसके साथ ही, काम्या ने दावा किया कि एली ने शुरुआत में ही कहा था कि कुशाल खुद को गेम चलाने वाला समझते हैं, जबकि ऐसी राय घर के अंदर मौजूद किसी खिलाड़ी की नहीं बल्कि दर्शकों की हो सकती है। जब एली ने इस दावे पर आपत्ति जताई तो काम्या ने कहा कि इसका वीडियो क्लिप मौजूद है।