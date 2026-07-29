इमरान हाशमी की ‘Awarapan’ की यादें हुईं ताजा, ‘तेरा मेरा रिश्ता’ की वापसी पर फैंस बोले- ‘अब आएगी वही पुरानी फीलिंग’

29 जुलाई को मेकर्स ने इमरान हाशमी के किरदार शिवम पंडित का नया मोशन पोस्टर रिलीज किया। पोस्टर में बारिश में भीगा उनका लुक दिखाई देता है, जबकि बैकग्राउंड में 'तेरा मेरा रिश्ता' की धुन सुनाई देती है। इसी झलक ने 2007 की 'आवारापन' की यादें फिर ताजा कर दीं। पहली फिल्म में इस गाने को मुस्तफा जाहिद ने अपनी आवाज दी थी। सीक्वल में ये गाना सुबोध शर्मा की आवाज में सुनाई देगा। खास बात ये है कि ओरिजिनल गीतकार सईद कादरी एक बार फिर इस गाने के लिए लौटे हैं, जबकि सिंगर मिथुन भी इस ट्रैक से जुड़े हैं।