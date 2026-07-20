बता दें, फिल्म 'आवारापन 2' का डायरेक्शन नितिन कक्कड़ ने किया है और इसे विशेष फिल्म्स प्रोड्यूस कर रही है। फिल्म में इमरान हाशमी एक बार फिर शिवम पंडित के किरदार में दिखाई देंगे। उनके साथ दिशा पटानी और शबाना आजमी भी लीड रोल में नजर आएंगी। ये फिल्म 2007 में आई कल्ट फिल्म 'आवारापन' का सीधा सीक्वल है और 14 अगस्त 2026 को थिएटर में रिलीज होगी। फिलहाल इतना तय है कि 'ये आवारापन' को लेकर फैंस की उत्सुकता चरम पर है, लेकिन अरिजीत सिंह ने सच में रिटायरमेंट से वापसी की है या ये पहले से तय कमिटमेंट का हिस्सा है, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी होना बाकी है।