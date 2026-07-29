‘समय रैना ने जेब में हाथ डाला’ ‘इंडियाज गॉट लेटेंट 2’ को लेकर मैजिशियन जसप्रीत का खुलासा, वायरल एक्ट का बताया सच

Indias Got Latent Season 2 Jaspreet Singh magician: स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना का पॉपुलर शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2' (India's Got Latent Season 2) अपने नए एपिसोड्स के साथ सोशल मीडिया पर लगातार धमाल मचा रहा है। शो के लेटेस्ट एपिसोड में समय रैना के साथ पैनलिस्ट के रूप में राघव जुयाल, निहारिका एनएम, मुनव्वर फारुकी और रोहन जोशी नजर आ रहे हैं। हर बार की तरह इस एपिसोड ने भी खूब सुर्खियां बटोरीं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा कंटेस्टेंट जसप्रीत सिंह यानी अर्फ 'सनी मैजिक' के माइंड-रीडिंग एक्ट की हो रही है, जिन्होंने जजों से मिलने वाले सटीक स्कोर का पहले ही अनुमान लगाकर सभी के होश उड़ा दिए। अब खुद जसप्रीत ने कुछ BTS वीडियो शेयर किए हैं और कई शो को लेकर कई बातें बताई हैं।