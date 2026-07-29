“नफरत नहीं, डर बैठ गया है”, ‘लॉक अप 2’ में हर्षद चोपड़ा ने समलैंगिक पुरुषों पर किया बड़ा खुलासा, आपबीती पर छलका दर्द

हर्षद चोपड़ा ने लॉक अप 2 में खुद को लेकर वो राज खोला है जो उन्होंने अभी तक किसी को नहीं बताया था। उन्होंने बताया कि जिस इंसान पर उनके माता-पिता बहुत भरोसा करते थे और उन्हें छोड़कर जाते थे, उसी ने उनके साथ घिनौनी हरकत की थी। उस खौफनाक रात को याद करते हुए हर्षद ने बताया, "मैं बचपन में काफी डरा-सहमा रहता था। एक रात कोई मेरे पास आया और खुद को मुझ पर रब करने लगा। मैंने पूरे कपड़े पहने हुए थे, लेकिन वह लगातार गलत हरकत कर रहा था। मैं बस ऐसा नाटक करता रहा जैसे सो रहा हूं। मैंने कभी किसी को यह बात नहीं बताई क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ क्या हुआ था।"