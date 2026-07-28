दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले युवा स्टार क्यों हैं Tom Holland? नई Spider-Man Brand New Day फिल्म ने फिर साबित की स्टार पावर

31 जुलाई 2026 को रिलीज होने जा रही 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' (Spider-Man Brand New Day) को लेकर दुनियाभर में जबरदस्त उत्साह है। फिल्म में टॉम हॉलैंड और जेंडाया लीड रोल में हैं। इंटरनेशनल स्क्रीनिंग के बाद सोशल मीडिया पर सामने आए शुरुआती रिएक्शन काफी सकारात्मक रहे हैं। बता दें, फिल्म क्रिटिक्स एरिक डेविस ने एक्स पर लिखा कि निर्देशक डेस्टिन डेनियल क्रेटन ने इस फिल्म में एनर्जी भर दी है। उनके मुताबिक ये फिल्म पिछली स्पाइडर-मैन ट्रिलॉजी की तुलना में ज्यादा दमदार और इमोशन्स के साथ बनाई गई है। उन्होंने इसे स्पाइडर-मैन फैंस के लिए एक लव लेटर बताया।