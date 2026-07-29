“भगवान आपकी मौत मुश्किल बना देंगे”, रैपर बादशाह की सास पूनम ने किया पोस्ट, दरार की खबरों के बीच कर्म पर की बात

इससे पहले ईशा रिखी ने बादशाह संग शादी के पलों और खुद के रोने की क्लिप्स शेयर करते पोस्ट शेयर किए थे। जिसमें उन्होंने लिखा था कि वह अपने पति की ताकत और संसाधनों से डरी हुई थीं। उन्होंने लिखा था, "कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जिनका कोई निशान नहीं दिखता। लंबे समय तक, मैं चुप रही क्योंकि मैं डरी हुई थी। मुझे लगा कि मेरे पति के पास जो असर, ताकत और रिसोर्स हैं, उससे मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, और मैंने खुद को यकीन दिलाया कि चुप रहना ही ज्यादा सुरक्षित है और आज, मैं डर के बजाय हिम्मत चुन रही हूं। हो सकता है कि मैं पूरी कहानी बताने के लिए तैयार न होऊं, लेकिन मैं आखिरकार यह दिखावा करना बंद करने के लिए तैयार हूं कि सब कुछ ठीक था।"