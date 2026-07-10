हर Kiss के बदले पत्नी को देना पड़ता था महंगा Handbag! इमरान हाशमी ने सुनाया शादी का सबसे दिलचस्प किस्सा

2000 के दशक में इमरान हाशमी अपनी फिल्मों में लगातार रोमांटिक और किसिंग सीन की वजह से 'सीरियल किसर' के नाम से फेमस हो गए थे। उस दौर में उनकी पत्नी परवीन शाहनी के साथ एक अनोखा समझौता था। फिल्मों में हर किसिंग सीन के बदले इमरान उन्हें एक नया हैंडबैग गिफ्ट करते थे। बता दें, इस बारे में इमरान ने 2016 में भी खुलकर बात की थी। उन्होंने बताया था कि शुरुआत में उनकी पत्नी किसिंग सीन देखकर नाराज हो जाती थीं। फिर बाद में दोनों के बीच ये मजाकिया नियम बन गया कि हर फिल्म और हर किस के बदले उन्हें एक नया हैंडबैग मिलेगा।