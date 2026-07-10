Rajesh Sharma Health: बॉलीवुड अभिनेता राजेश शर्मा (Rajesh Sharma) की सेहत को लेकर पिछले कुछ दिनों से लगातार अलग-अलग खबरें सामने आ रही हैं। शुरुआत में ऐसी रिपोर्ट्स आईं कि प्रभास की आगामी फिल्म 'फौजी' (Fauji) की शूटिंग के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें हैदराबाद के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के लिए बाद में उन्हें कोलकाता ले जाया गया, जहां उनकी हालत बेहद गंभीर होने की भी बातें सामने आईं। इसी बीच यह दावा भी किया गया कि उनकी तबीयत सेट पर किसी कीड़े के काटने के कारण खराब हुई थी। अब इन खबरों पर फिल्म 'फौजी'की टीम ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।