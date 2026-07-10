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‘कलयुग के बच्चे’, जयपुर में सरकारी नौकरी के लिए मां को मरवाने वाली बेटी पर भड़की इन्फ्लुएंसर, मनचली मिशा बोलीं- युग का अंत हो जाना चाहिए

Influencer On Neeraj Sharma Murder Case: जयपुर में हाल ही में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक बेटी ने अपनी ही मां को मरवा दिया। इसी को लेकर इन्फ्लुएंसर ने अब वीडियो के जरिए पूरी घटना की निंदा की है।
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जयपुर

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Himanshu Soni

Jul 10, 2026

Neeraj Sharma Murder Case

Neeraj Sharma Murder Case (सोर्स- @pti)

Neeraj Sharma Murder Case: राजस्थान की राजधानी जयपुर में सामने आए एक सनसनीखेज हत्या के मामले ने पूरे देश को झकझोर दिया है। आरोप है कि एक बेटी ने सरकारी नौकरी और पारिवारिक संपत्ति हासिल करने के लिए अपनी ही मां की हत्या की साजिश रची। इस मामले के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। इसी बीच सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मनचली मिशा ने भी इस घटना पर नाराजगी जताते हुए इसे कलयुग की सबसे भयावह तस्वीर बताया है।

चौंकाने वाला मामला आया सामने

जयपुर के प्रताप नगर इलाके में रहने वाली नीरज शर्मा की मौत को शुरुआत में सड़क दुर्घटना माना गया था, लेकिन पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो मामला पूरी तरह बदल गया। सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य और पूछताछ के आधार पर पुलिस को हत्या की साजिश के संकेत मिले। जांच में आरोप सामने आया कि मृतका की बेटी आयुषी शर्मा ने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर पूरी योजना बनाई थी ताकि घटना को हादसे का रूप दिया जा सके।

सरकारी नौकरी और संपत्ति बना विवाद की वजह

पुलिस जांच के अनुसार, परिवार में पिता विजय शर्मा के निधन के बाद अनुकंपा नियुक्ति को लेकर विवाद शुरू हुआ। बेटी स्वयं सरकारी नौकरी चाहती थी, लेकिन परिवार ने दिव्यांग बेटे की देखभाल को देखते हुए नीरज शर्मा को नौकरी दिलाने का फैसला किया। बताया जा रहा है कि इसी फैसले के बाद मां-बेटी के रिश्तों में लगातार तनाव बढ़ता गया।

जांच में ये भी सामने आया कि संपत्ति को लेकर भी परिवार में विवाद था। आरोप है कि बेटी बाद में अपने चचेरे भाई के संपर्क में आई और कथित रूप से उसी के साथ मिलकर मां को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। पुलिस का दावा है कि पहले भी हत्या की कोशिश की गई थी, लेकिन वह सफल नहीं हो सकी। इसके बाद दोबारा योजना बनाकर कथित तौर पर तेज रफ्तार वाहन से टक्कर दिलाई गई, जिससे नीरज शर्मा की मौत हो गई।

सीसीटीवी फुटेज से खुली साजिश की परतें

शुरुआत में पुलिस इस घटना को सामान्य सड़क हादसा मान रही थी, लेकिन घटनास्थल और आसपास के 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के बाद कई संदिग्ध गतिविधियां सामने आईं। इसके बाद पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें कथित साजिश का खुलासा हुआ। मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जांच अभी जारी है।

इन्फ्लुएंसर मनचली मिशा ने जताया गुस्सा

इस पूरे मामले पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मनचली मिशा ने भी एक वीडियो साझा किया। वीडियो में उन्होंने कहा कि आज के दौर में ऐसी घटनाएं समाज को डराने वाली हैं। उन्होंने कहा कि जिस समाज में बेटी अपनी ही मां की हत्या की साजिश रचे, रिश्तेदार इस तरह की घटनाओं में शामिल हों और लगातार महिलाओं व बच्चों के खिलाफ अपराध बढ़ते जाएं, वहां इंसानियत पर सवाल खड़े होना स्वाभाविक है।

उन्होंने अपने वीडियो में कहा कि बचपन में उन्होंने ऐसी घटनाएं न सुनी थीं और न देखी थीं, लेकिन आज की पीढ़ी जिस तरह की खबरें देख और सुन रही है, वह बेहद चिंताजनक है। उन्होंने समाज में बढ़ते अपराधों पर चिंता जताते हुए कहा कि लोगों को रिश्तों की अहमियत समझनी होगी और नैतिक मूल्यों की ओर लौटना होगा।

पुलिस कर रही मामले की गहन जांच

फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में सभी पहलुओं की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी साक्ष्यों और अन्य सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं यह मामला सोशल मीडिया पर भी लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां लोग रिश्तों में बढ़ती लालच और अपराध की मानसिकता पर चिंता जता रहे हैं।

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Updated on:

10 Jul 2026 10:06 am

Published on:

10 Jul 2026 10:06 am

Hindi News / Entertainment / ‘कलयुग के बच्चे’, जयपुर में सरकारी नौकरी के लिए मां को मरवाने वाली बेटी पर भड़की इन्फ्लुएंसर, मनचली मिशा बोलीं- युग का अंत हो जाना चाहिए

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