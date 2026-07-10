Neeraj Sharma Murder Case: राजस्थान की राजधानी जयपुर में सामने आए एक सनसनीखेज हत्या के मामले ने पूरे देश को झकझोर दिया है। आरोप है कि एक बेटी ने सरकारी नौकरी और पारिवारिक संपत्ति हासिल करने के लिए अपनी ही मां की हत्या की साजिश रची। इस मामले के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। इसी बीच सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मनचली मिशा ने भी इस घटना पर नाराजगी जताते हुए इसे कलयुग की सबसे भयावह तस्वीर बताया है।