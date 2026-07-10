10 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

‘सीने पर गोली मारना चाह रही थी मुझे, अब मार ले’, सुनीता आहूजा के अफेयर के दावे के बीच Lock Upp में पहुंचे गोविंदा

Govinda In Lock Upp 2: नेटफ्लिक्स के शो लॉकअप के आने वाले एपिसोड में गोविंदा स्पेशल गेस्ट के तौर पर नजर आने वाले हैं। शो में उनकी पत्नी सुनीता पहले से ही कई खुलासे कर चुकी हैं।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Jul 10, 2026

Govinda In Lock Upp 2

Govinda In Lock Upp 2 (सोर्स- @netflix)

Govinda In Lock Upp 2: नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो 'लॉकअप सच या सजा' में अब बॉलीवुड के 'हीरो नंबर 1' गोविंदा की धमाकेदार एंट्री होने जा रही है। शो के नए प्रोमो में गोविंदा अपने पुराने अंदाज में मस्ती और हाजिरजवाबी करते नजर आ रहे हैं। उनकी एंट्री ऐसे समय पर हुई है जब उनकी पत्नी सुनीता आहूजा शो में अपने रिश्ते और निजी जिंदगी को लेकर कई बड़े खुलासे कर चुकी हैं। ऐसे में दर्शकों की नजर अब गोविंदा के रिएक्शन पर टिकी हुई है।

प्रोमो में गोविंदा ने किया मजेदार कमेंट

शो के मेकर्स की ओर से जारी प्रोमो में होस्ट फराह खान और रितेश देशमुख गोविंदा का स्वागत करते हैं। बातचीत के दौरान गोविंदा अपने खास अंदाज में कहते हैं, 'अरे मैं जेब में गोली लेकर आया हूं… सीने पर मारना चाह रही थी, मार ले।' उनका यह मजाक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

फैंस इस बयान को 2024 में हुई उस घटना से जोड़कर भी देख रहे हैं, जब गोविंदा के पैर में गलती से गोली लग गई थी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। हालांकि प्रोमो में अभिनेता पूरे समय हल्के-फुल्के अंदाज में नजर आते हैं।

सुनीता आहूजा के बयान के बाद बढ़ी चर्चा

गोविंदा की एंट्री इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि कुछ दिन पहले शो में उनकी पत्नी सुनीता आहूजा ने अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर कई चौंकाने वाले बयान दिए थे। उन्होंने बातचीत के दौरान कहा था कि अगर उनके पति के कई अफेयर भी हों, तब भी वो उनके पति हैं और किसी दूसरे को उनके रिश्ते पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है।

सुनीता ने ये भी स्वीकार किया था कि उनके रिश्ते में तीसरे व्यक्ति की एंट्री जैसी परिस्थितियां रही हैं। इन बयानों के बाद सोशल मीडिया पर गोविंदा और सुनीता के रिश्ते को लेकर फिर से बहस शुरू हो गई थी। हालांकि दोनों ने अलग होने की खबरों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

'जजमेंट डे' में लगेगी कंटेस्टेंट्स की क्लास

आने वाले एपिसोड में सिर्फ गोविंदा की एंट्री ही नहीं, बल्कि 'जजमेंट डे' भी देखने को मिलेगा। फराह खान और रितेश देशमुख कई कंटेस्टेंट्स से उनके व्यवहार को लेकर सवाल करेंगे।

आकांक्षा चौधरी से घर के अंदर आक्रामक रवैये और गुस्से में किए गए व्यवहार पर जवाब मांगा जाएगा। वहीं शिल्पा शिंदे से भी घर के अंदर हुए एक विवाद और खाने को लेकर हुई बहस पर सवाल किए जाएंगे। शो में जनता की ज्यूरी का फैसला भी सुनाया जाएगा, जिससे कई प्रतियोगियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

गौरव खन्ना भी बने स्पेशल गेस्ट

हाल ही के एपिसोड में अभिनेता गौरव खन्ना भी स्पेशल गेस्ट के तौर पर लॉकअप हाउस में नजर आए। उनकी एंट्री उस समय हुई है जब उनकी पत्नी आकांक्षा चमोला ने शो में अपनी शादी और तलाक को लेकर खुलासा किया था। अब देखना दिलचस्प होगा गोविंदा और अपनी बेटी टीना को देखने के बाद सुनीता का क्या रिएक्शन होगा।

Lock Upp में सुनीता आहूजा के गाली-गलौज पर सुधांशु पांडे ने कसा तंज? गालियां देने को लेकर बोले- मनोरंजन के नाम पर अभद्र भाषा

ये भी पढ़ें
Sudhanshu Pandey On Sunita Ahuja

खबर शेयर करें:

Updated on:

10 Jul 2026 09:09 am

Published on:

10 Jul 2026 09:09 am

Hindi News / Entertainment / ‘सीने पर गोली मारना चाह रही थी मुझे, अब मार ले’, सुनीता आहूजा के अफेयर के दावे के बीच Lock Upp में पहुंचे गोविंदा

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘कलयुग के बच्चे’, जयपुर में सरकारी नौकरी के लिए मां को मरवाने वाली बेटी पर भड़की इन्फ्लुएंसर, मनचली मिशा बोलीं- युग का अंत हो जाना चाहिए

Neeraj Sharma Murder Case
मनोरंजन

CM विजय की ‘जन नायकन’ मूवी के लेट रिलीज होने का क्या है कारण? लंबे इंतजार के बाद सेंसर बोर्ड ने जारी किया सर्टिफिकेट

reason behind late release of cm vijay jana nayagan movie july 24
मनोरंजन

Lock Upp में सुनीता आहूजा के गाली-गलौज पर सुधांशु पांडे ने कसा तंज? गालियां देने को लेकर बोले- मनोरंजन के नाम पर अभद्र भाषा

Sudhanshu Pandey On Sunita Ahuja
मनोरंजन

‘मेरे साथ 10 साल से खेल रही है’, Lock Upp में आते ही गौरव खन्ना ने किया तलाक पर बड़ा खुलासा, आकांक्षा चमोला को लेकर कही ये बात

Gaurav Khanna On Akanksha Chamola In Lock Upp
मनोरंजन

‘कीड़े को नहीं पता किस लेजेंड को काटा है’, स्पेशल 26 एक्टर राजेश शर्मा को लेकर अक्षय कुमार की पोस्ट पर फैंस कर रहे कमेंट्स

Rajesh Sharma Health Update
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.