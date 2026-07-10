Govinda In Lock Upp 2: नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो 'लॉकअप सच या सजा' में अब बॉलीवुड के 'हीरो नंबर 1' गोविंदा की धमाकेदार एंट्री होने जा रही है। शो के नए प्रोमो में गोविंदा अपने पुराने अंदाज में मस्ती और हाजिरजवाबी करते नजर आ रहे हैं। उनकी एंट्री ऐसे समय पर हुई है जब उनकी पत्नी सुनीता आहूजा शो में अपने रिश्ते और निजी जिंदगी को लेकर कई बड़े खुलासे कर चुकी हैं। ऐसे में दर्शकों की नजर अब गोविंदा के रिएक्शन पर टिकी हुई है।