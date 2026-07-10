‘रिलेशनशिप में मेरे पिता सफल नहीं रहे’, आमिर खान की तीसरी शादी के बाद बेटे जुनैद का पुराना बयान वायरल, बोले- उनसे राय नहीं लेता

Aamir Khan-Gauri Spratt Marriage: बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान एक बार फिर अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं। उनकी तीसरी शादी को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। कुछ दिन पहले आमिर खान ने गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट के साथ शादी की है। इसी बीच उनके बेटे और अभिनेता जुनैद खान का करीब एक साल पुराना इंटरव्यू इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में जुनैद रिश्तों को लेकर अपनी राय रखते नजर आते हैंय़