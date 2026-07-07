‘Sounds Like Saiyaara’, ‘आवारापन 2’ के पहले गाने ‘वे जुनून’ पर बंट गए फैंस, किसी ने कहा ‘डीसेंट’, तो किसी ने बताया कॉपी!

Awarapan 2 Song Ve Junoon Gets Mixed Response: इमरान हाशमी की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'आवारापन 2' का पहला गाना 'वे जुनून' रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया है। मिथुन के म्यूजिक से सजे इस ट्रैक को जहां कुछ दर्शकों ने पसंद किया, तो वहीं कई नेटिजन्स ने इसकी तुलना फिल्म 'सैयारा' के गाने से करते हुए इसे औसत बताया। खासतौर पर रेडिट पर गाने को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं।