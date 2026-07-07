‘आखिर कब तक?’ महिला सुरक्षा पर फूटा टीवी एक्ट्रेस जया भट्टाचार्य का गुस्सा, बोलीं- ‘गुनहगार को मिले कैपिटल पनिशमेंट’

हाल ही 'दिल्ली क्राइम' वेबसीरीज में नजर आयीं टीवी एक्ट्रेस जया भट्टाचार्य ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि आखिर कब तक देश की औरतें और बच्चियां शारीरिक प्रताड़ना का शिकार होती रहेंगी। मैं आपको एक वाक्या सुनाती हूं मेरी खुद की जिंदगी का। सुबह 9:00 बजे की शिफ्ट में मैं जा रही थी मीरा रोड की तरफ। द हिसर के एक सिग्नल पर एक पॉलिटिकल पार्टी के कुछ लोग इकट्ठा थे। वह बैनर लगा रहे थे। उनमें से एक बहुत ही विचित्र दिखने वाला आदमी मुझे देख रहा था और मेरी और उसकी आंखें मिली और उसने मुझे अपनी आंखों से ही कुछ ऐसे ढंग से देखा कि मैं अंदर तक सिहर उठी थी। जी हां, मैं उस वक्त 50 साल की एक औरत थी और मैं भीतर तक सिहर उठी थी।