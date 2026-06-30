आकांक्षा चमोला ने तलाक का बताया असली कारण, बोलीं- गौरव खन्ना बच्चे चाहते हैं मैं उन्हें ये नहीं दे सकती

आकांक्षा ने आगे खुलकर बात करते हुए कहा, "आज के समय में गौरव बच्चे चाहता है और मैं उसे वो खुशी नहीं दे सकती। ईमानदारी से कहें तो दुनिया में 99% लोग शादी ही इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें बच्चे चाहिए होते हैं और परिवार को आगे बढ़ाना होता है। जब मुझे अपनी इस भावना का अहसास हुआ, तो मैंने गौरव से साफ कह दिया था कि अगर तुम इस वजह से मुझे छोड़ना चाहते हो, तो बेझिझक छोड़ सकते हो। मैं उसे ऐसी स्थिति में नहीं रखना चाहती जहां वह घुट-घुट कर जिए।" आकांक्षा ने यह भी साफ कर दिया कि वह बच्चा गोद (Adopt) भी नहीं लेना चाहतीं और जिंदगीभर संतानहीन (Childfree) रहना चाहती हैं।