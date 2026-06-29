Bigg Boss फेम फरहाना भट्ट फिर आईं विवादों के घेरे में, मां का वायरल ऑडियो क्लिप आया सामने!, यूजर्स ने पूछा- असली या AI?

बता दें कि ये यह विवाद तब शुरू हुआ जब फैजाना नाम की एक महिला, जिसने खुद को फरहाना भट्ट की सगी बहन बताया, ने सोशल मीडिया पर उनके परिवार के कथित झगड़े के बारे में एक लंबा बयान शेयर किया। फैजाना ने दावा किया कि वो दोनों साथ बड़ी हुईं और एक ही घर में रहीं। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि 'बिग बॉस' में फरहाना भट्ट के हिस्सा लेने के बाद उनके रिश्ते बदल गए और एक्ट्रेस ने अपने परिवार से दूरी बना ली। उन्होंने उन आरोपों को भी खारिज किया कि उन्होंने फरहाना और उनकी मां अफरोजा भट्ट के बीच मतभेद पैदा किए थे।