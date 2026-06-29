भोजपुरी स्टार अक्षरा सिंह का बॉलीवुड में बड़ा कदम, श्रद्धा कपूर की ‘Eetha’ में आएंगी नजर

श्रद्धा कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'Eetha', जो मराठी लोकनृत्य लावणी को पहचान दिलाने वाली विठाबाई नारायणगावकर की कहानी पर आधारित है के बारे में बात करते हुए भोजपुरी एक्ट्रेस ने कहा, "जैसे ही मैंने 'ईथा' के बारे में सुना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जब ​​मुझे पहली बार फिल्म के लिए कॉल आया, तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मैं बहुत नर्वस और इमोशनल हो गई थी।" इसके आगे उन्होंने कहा, 'मैं हमेशा से लक्ष्मण उतेकर की बहुत बड़ी फैन रही हूं। इसके आगे उन्होंने बताया कि जब उन्हें पता चला कि वो लक्ष्मण उतेकर द्वारा निर्देशित फिल्म का हिस्सा बनने जा रही हैं, तो ये उनके लिए एक "बहुत बड़ा पल" था।