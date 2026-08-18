अमिताभ बच्चन ने सुनाई यूपी पुलिस की जांबाज गाथा, अब UP Police ने जताया आधार, बोले- शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल

Amitabh Bachchan UP Police Anthem: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की आवाज का जादू सिर्फ फिल्मों और गानों तक सीमित नहीं है। अब उनकी दमदार आवाज ने देश के उन पुलिसकर्मियों को सम्मान देने का काम किया है, जो दिन-रात ड्यूटी पर तैनात रहकर देश और समाज की सुरक्षा में जुटे रहते हैं। अमिताभ बच्चन ने 'खाकी का सितारा' गाने को अपनी आवाज दी है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनका आभार जताया है।