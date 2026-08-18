शत्रुघ्न सिन्हा ने सोनाक्षी के सोनम वांगचुक को सपोर्ट करने और राजनीति में एंट्री पर दिया जवाब

पुराने वाकयों का जिक्र करते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, "आपको याद होगा, कुछ साल पहले जब कई सेलिब्रिटीज और स्पोर्ट्स स्टार्स के ट्वीट्स एक साथ आए थे, तो उनमें एक जैसा ड्राफ्ट, स्पेलिंग और यहां तक कि फुल स्टॉप (Dot) भी एक जैसा ही था। मंत्रालयों और अधिकारियों की तरफ से एक तय ड्राफ्ट भेजा जाता था और लोग बिना सोचे-समझे उसे वैसा का वैसा पोस्ट कर देते थे। इसलिए जो ट्रोल्स आज सोनाक्षी को निशाना बना रहे हैं, उन्हें खुद नहीं पता कि वे क्या बोल रहे हैं।"