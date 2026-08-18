गोविंदा-सुनीता आहूजा ने खोई थी 3 महीने की बेटी, नर्मदा में बहाना पड़ा था शव; पति-पत्नी के बीच तकरार के बीच पुराना किस्सा वायरल

इस हादसे का असर केवल उस समय तक सीमित नहीं रहा। कई साल बाद जब परिवार में बेटे यशवर्धन का जन्म हुआ, तब सुनीता के मन में पहले खो चुकी बेटी की याद और डर दोनों मौजूद थे। टीना और यशवर्धन के बीच उम्र का अच्छा-खासा अंतर रहा। सुनीता ने बाद में एक बातचीत में बताया कि बेटी को खोने के बाद वो यशवर्धन को लेकर बेहद सतर्क हो गई थीं। उन्हें हमेशा डर रहता था कि कहीं उनके साथ फिर कोई अनहोनी न हो जाए। इसी वजह से उन्होंने बेटे की परवरिश बहुत ज्यादा सुरक्षा और प्यार के साथ की।