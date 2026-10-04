‘मैं दिल से इंडियन हीं हूं’, ‘हनुमान अंश’ के पार्वती गाने में नजर आईं ईरानी एक्ट्रेस, बोलीं- मेरा भारत से पिछले जन्म का कनेक्शन

'एचटी सिटी' से बात करते हुए अग्नि ने बताया कि उन्हें इस गाने का हिस्सा इसलिए बनाया गया क्योंकि वह हैंडपैन और काहून जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाना जानती हैं। उनके मुताबिक, इस प्रोजेक्ट के लिए एक्टिंग से ज्यादा एक ऐसे कलाकार की जरूरत थी, जिसे संगीत की समझ हो। उन्होंने यह भी बताया कि वीडियो में उन्होंने अपनी साड़ी पहनी थी। अग्नि ने इस मौके के लिए निर्देशक डॉ. विशाल चतुर्वेदी और सिंगर-कंपोजर ऋषि पाठक का शुक्रिया भी अदा किया।