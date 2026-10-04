गुरमीत चौधरी की सबसे बड़ी फैन मोनिका की कैंसर से मौत, भावुक होते हुए बोले एक्टर- मेरा दिल भर गया है

गुरमीत चौधरी (फोटो सोर्स- IMDb)
Gurmeet Choudhary Fan Monika Death: टीवी और फिल्म अभिनेता गुरमीत चौधरी अपनी लंबे समय से प्रशंसक रहीं मोनिका के निधन से बेहद दुखी हैं। मोनिका ने कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन के बाद गुरमीत ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट लिखकर उन्हें याद किया और बताया कि समय के साथ मोनिका उनके लिए सिर्फ एक फैन नहीं, बल्कि परिवार का हिस्सा बन गई थीं।
गुरमीत ने इंस्टाग्राम पर मोनिका को याद करते हुए लिखा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें उनके लिए विदाई का यह संदेश लिखना पड़ेगा। अभिनेता ने कहा कि उन्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा कि मोनिका उनके बीच नहीं हैं। गुरमीत के मुताबिक, मोनिका ने उनके करियर के हर छोटे-बड़े पड़ाव को उसी उत्साह के साथ सेलिब्रेट किया था और हमेशा उनके काम और उपलब्धियों के लिए अपना प्यार और समर्थन जताया।
गुरमीत ने मोनिका के साथ अपने खास रिश्ते को याद करते हुए बताया कि जब भी वह दक्षिण अफ्रीका के डरबन जाते थे, मोनिका उनसे मिलने के लिए मौजूद रहती थीं। दोनों के बीच समय के साथ बातचीत और मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता गया और यही रिश्ता धीरे-धीरे एक पारिवारिक जुड़ाव में बदल गया।
अभिनेता ने बताया कि मोनिका ने एक समय उन्हें अपनी कैंसर की बीमारी के बारे में बताया था। इसके बाद फोन और वीडियो कॉल के जरिए गुरमीत लगातार उनका हौसला बढ़ाते रहे। वह उन्हें हमेशा लड़ते रहने के लिए कहते थे और भरोसा दिलाते थे कि सब ठीक हो जाएगा।
गुरमीत ने कहा कि मोनिका उन्हें बताती थीं कि अभिनेता उन्हें मुश्किल समय में प्रेरणा देते हैं, लेकिन सच्चाई यह थी कि मोनिका की हिम्मत ने खुद गुरमीत को भी ताकत दी। उन्होंने कहा कि उनकी बहादुरी, गर्मजोशी और प्यार को शब्दों में बयां करना आसान नहीं है।
अभिनेता ने मोनिका की आवाज, उनके साथ हुई बातचीत और मुलाकात के दौरान उनके चेहरे की खुशी को याद किया। उन्होंने कहा कि आज उनका दिल बहुत भारी है और वह मोनिका को बहुत याद करेंगे।
अंत में गुरमीत ने मोनिका के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और उनके परिवार को इस मुश्किल घड़ी में हिम्मत देने की प्रार्थना की। उन्होंने मोनिका के वर्षों के प्यार और समर्थन के लिए आभार जताते हुए कहा कि वह हमेशा उनके दिल में एक खास जगह बनाए रखेंगी।
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