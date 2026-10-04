गुरमीत चौधरी की सबसे बड़ी फैन मोनिका की कैंसर से मौत, भावुक होते हुए बोले एक्टर- मेरा दिल भर गया है

गुरमीत ने इंस्टाग्राम पर मोनिका को याद करते हुए लिखा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें उनके लिए विदाई का यह संदेश लिखना पड़ेगा। अभिनेता ने कहा कि उन्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा कि मोनिका उनके बीच नहीं हैं। गुरमीत के मुताबिक, मोनिका ने उनके करियर के हर छोटे-बड़े पड़ाव को उसी उत्साह के साथ सेलिब्रेट किया था और हमेशा उनके काम और उपलब्धियों के लिए अपना प्यार और समर्थन जताया।