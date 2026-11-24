Dharmendra Old Interview: फिल्म इंडस्ट्री के कुछ कलाकार ऐसे होते हैं, जिनको सिर्फ उनके काम और किरदारों से ही नहीं बल्कि उनके व्यक्तित्व से भी पहचान जाता है। धर्मेंद्र, हिंदी सिनेमा के ऐसे ही अदाकरों में से एक थे। बॉलीवुड के ही-मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र ने फिल्मों में हर तरह के किरदार निभाए। कभी वो रोमांटिक हीरो बनकर हीरोइन के साथ गाना गाते दिखे तो कभी कॉमेडी करते हुए नजर आए। कभी हीरोइन को सताने वाले बदमाशों के साथ हाथापाई करते दिखे, तो कभी डाकू बनकर लोगों को डराते हुए नजर आए। फिल्मी दुनिया के इतर अगर उनकी रियल लाइफ और उनकी शख्सियत पर बात करें तो वो जमीन और अपनी मिटटी से जुड़े शख्स थे।