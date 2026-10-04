कौन थे सिंगितम श्रीनिवासन? 94 साल की उम्र में ली आखिरी सांस, जूनियर NTR समेत कई अभिनेताओं ने दी श्रद्धांजलि

सिंगीतम के निधन की खबर सामने आने के बाद कई फिल्मी हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। अभिनेता जूनियर NTR ने सोशल मीडिया पर उन्हें याद करते हुए कहा कि उनका जाना बेहद दुखद है। उन्होंने 'आदित्य 369', 'पुष्पक विमान' और 'मयूरी' जैसी फिल्मों का जिक्र करते हुए सिंगीतम को ऐसा विजनरी फिल्ममेकर बताया, जो अपने समय से काफी आगे सोचते थे। संगीतकार देवी श्री प्रसाद ने भी सिंगीतम को याद करते हुए उनके साथ काम करने को अपने लिए सौभाग्य बताया और उनकी फिल्मों तथा सोच की तारीफ की।