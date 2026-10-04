“हर दिन नाक से आता था खून”, हिना खान की लद्दाख ट्रिप पर बिगड़ी थी तबीयत, बताया पूरा किस्सा

Hina Khan Post On Ladakh Trip: पॉपुलर टेलीविजन और बॉलीवुड एक्ट्रेस हिना खान (Hina Khan) हाल ही में अपनी पहली लद्दाख ट्रिप से वापस लौटी हैं। प्रकृति की खूबसूरत वादियों में समय बिताकर आईं हिना ने सोशल मीडिया पर अपनी लद्दाख यात्रा की कई अनसुनी झलकियां और खट्टे-मीठे अनुभव शेयर किए हैं। 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' और 'कसौटी जिंदगी की' फेम एक्ट्रेस ने लद्दाख को "सब्र और हिम्मत का असली टेस्ट" करार दिया और बताया कि कैसे उनकी तबीयत बिगड़ी थी।