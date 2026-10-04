‘प्रहार’ के मेकर्स को प्रॉसिक्यूटर उज्ज्वल निकम ने दी थी चेतावनी, अपने किरदार को लेकर बोले- राजकुमार राव ने उसे जिया

निकम ने खुलासा किया कि जब मैडॉक फिल्म्स (Maddock Films) के निर्माता दिनेश विजान और निर्देशक अविनाश अरुण इस प्रोजेक्ट का आइडिया लेकर उनके पास आए थे, तो उन्होंने शुरुआत में ही उन्हें आगाह कर दिया था। निकम ने हंसते हुए याद किया, "मैंने उनसे सीधा सवाल पूछा था कि क्या आप वाकई एक वकील की नीरस और कानून से भरी जिंदगी पर फिल्म बनाना चाहते हैं? इसमें कोई कमर्शियल या फिल्मी मसाला नहीं होगा। उन्होंने साफ कहा कि वह किसी व्यक्ति का महिमामंडन करने के बजाय उस ऐतिहासिक अदालती लड़ाई का सच दुनिया को दिखाना चाहते हैं।"