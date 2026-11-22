Avinash Mishra Post amid Eisha Singh Breakup Rumors: अभिनेता अविनाश मिश्रा और ईशा सिंह को लेकर चल रही ब्रेकअप की चर्चाओं के बीच सोशल मीडिया पर एक नया पोस्ट सामने आया है, जिसे लेकर फैंस तरह-तरह के कयास लगा रहे हैं। हाल ही में ईशा द्वारा अविनाश को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो किए जाने के बाद दोनों के अलग होने की अटकलों ने जोर पकड़ लिया था। इस संवेदनशील दौर में जहां ईशा की मां ने बेटी की मानसिक स्थिति पर अपनी बात रखी थी, वहीं अविनाश ने भी कहा था कि रिश्ते सार्वजनिक मनोरंजन या दिखावे के लिए नहीं होते। अब अविनाश के ताजा पोस्ट को ईशा के लिए परवाह और समर्थन से जोड़कर देखा जा रहा है।