Avinash Mishra Post amid Eisha Singh Breakup rumors: टीवी और रियलिटी शोज की चर्चित जोड़ी अविनाश मिश्रा और ईशा सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह कोई रोमांटिक पल नहीं बल्कि ब्रेकअप और कथित धोखे की अफवाहें हैं। सोशल मीडिया पर ईशा सिंह की मां के एक कथित वॉइस नोट के वायरल होने के बाद से ही दोनों के रिश्ते को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस पूरे विवाद और बढ़ती अटकलों के बीच अविनाश मिश्रा ने एक भावुक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने और निजता का सम्मान करने की अपील की है।