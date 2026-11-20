बिग बॉस 20 (फोटो सोर्स- Instagram/colorstv)
Bigg Boss 20 Contestants: सलमान खान का रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' अब धीरे-धीरे अपने ग्रैंड फिनाले की तरफ बढ़ रहा है। दिसंबर में शो का फिनाले होने की चर्चा है और ऐसे में घर के अंदर मुकाबला भी दिलचस्प होता जा रहा है। इस सीजन में कई ऐसे कंटेस्टेंट्स की एंट्री हुई, जिनको लेकर शुरुआत में काफी चर्चा थी। किसी का फिल्मी कनेक्शन सुर्खियों में रहा तो किसी की पहचान टीवी और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी रही। दर्शकों को उम्मीद थी कि ये कंटेस्टेंट्स घर में आते ही अपने खेल से सबको चौंका देंगे, लेकिन जैसे-जैसे शो आगे बढ़ा, इनका प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा।
बिग बॉस के घर में सिर्फ लोकप्रिय चेहरा होना ही काफी नहीं होता, बल्कि अपने गेम, रणनीति और व्यक्तित्व से दर्शकों का ध्यान खींचना भी जरूरी होता है। इस मामले में इस सीजन के पांच कंटेस्टेंट्स कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए। आइए जानते हैं इनके बारे में।
टीवी अभिनेत्री माही विज का नाम इस सीजन के चर्चित चेहरों में शामिल रहा। उनकी एंट्री को लेकर दर्शकों में उत्सुकता थी। टीवी की दुनिया में अपनी पहचान बना चुकी माही से उम्मीद की जा रही थी कि वह घर के अंदर मजबूत गेम खेलेंगी। लेकिन शो में आगे बढ़ने के साथ उनका खेल उतना प्रभावशाली नजर नहीं आया, जितनी उम्मीद की गई थी। दर्शकों के बीच भी उन्हें लेकर वैसी चर्चा नहीं बन पाई, जैसी किसी बड़े चेहरे से उम्मीद की जाती है।
उदिति सिंह की एंट्री भी काफी चर्चा में रही। उन्हें टीवी अभिनेता करण वाही की एक्स गर्लफ्रेंड के तौर पर भी पहचाना जाता है। इस वजह से शो में आने से पहले ही उनके नाम को लेकर उत्सुकता थी। हालांकि, बिग बॉस के घर में उनकी मौजूदगी दर्शकों के बीच कोई बड़ा प्रभाव छोड़ने में कामयाब नहीं रही। उनसे उम्मीद थी कि वह अपने व्यक्तित्व और गेम के दम पर अलग पहचान बनाएंगी, लेकिन वह लगातार चर्चा में रहने वाला मजबूत कंटेस्टेंट बनने में सफल नहीं हो पाईं।
ईशा रेखी की एंट्री भी सुर्खियों में रही। उन्हें रैपर बादशाह की एक्स वाइफ के तौर पर चर्चा मिली थी। इस वजह से दर्शकों को लगा था कि उनके पास घर में चर्चा का विषय बनने के लिए कई दिलचस्प पहलू होंगे। लेकिन शो में एंट्री के बाद वह अपनी अलग पहचान बनाने में कुछ खास सफल नहीं रहीं। शुरुआती बज के मुकाबले उनका गेम कमजोर नजर आया और दर्शकों के बीच भी उनकी मौजूदगी को लेकर ज्यादा उत्साह देखने को नहीं मिला।
रिती तिवारी का नाम भी शो के चर्चित कंटेस्टेंट्स में शामिल रहा। वह मनोज तिवारी की बेटी हैं और इसी पहचान की वजह से उनकी एंट्री को लेकर काफी चर्चा हुई थी। दर्शकों को उम्मीद थी कि वह बिग बॉस के घर में अपने दम पर एक मजबूत पहचान बनाएंगी। हालांकि, शो में उनका गेम उस स्तर का नहीं रहा, जिसकी उम्मीद की जा रही थी। शुरुआती चर्चा के बावजूद वह दर्शकों का ध्यान लगातार अपनी तरफ खींचने में सफल नहीं हो पाईं।
अमन गांधी भी उन कंटेस्टेंट्स में शामिल हैं, जिनकी मौजूदगी से शुरुआत में कुछ उम्मीदें लगाई गई थीं। लेकिन बिग बॉस जैसे शो में लंबे समय तक टिके रहने के लिए सिर्फ एंट्री के समय चर्चा में रहना काफी नहीं होता। घर के अंदर अपनी रणनीति, दूसरे कंटेस्टेंट्स के साथ तालमेल और टास्क में प्रदर्शन के जरिए खुद को साबित करना पड़ता है। अमन गांधी भी अब तक दर्शकों के बीच वैसा प्रभाव बनाने में कामयाब नहीं दिखे, जैसी उनसे उम्मीद की जा रही थी।
बिग बॉस 20 अब अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में हर कंटेस्टेंट के लिए अपना गेम मजबूत करना जरूरी हो गया है। शुरुआत में चर्चा बटोरने वाले इन पांच चेहरों का प्रदर्शन बताता है कि बिग बॉस के घर में लोकप्रियता से ज्यादा अहमियत लगातार अच्छा खेलने की होती है। अब देखना होगा कि फिनाले से पहले इनमें से कोई कंटेस्टेंट अपने खेल में सुधार करके दर्शकों को चौंका पाता है या नहीं।
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