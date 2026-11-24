करण जौहर ने कहा, 'महिला कलाकारों को भी अपने काम के घंटे तय करने की उतनी ही आजादी होनी चाहिए, जितनी पुरुष कलाकारों को है। उन्होंने दीपिका पादुकोण के उस फैसले का समर्थन किया, जिसमें उन्होंने अपनी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स के लिए कुछ सीमाएं तय की हैं। "और मुझे लगता है कि मेरी बात भी यही है, एक प्रोड्यूसर के तौर पर, मैं इसका सम्मान करता हूं। और इसीलिए मैं दीपिका पादुकोण के फैसले का भी सम्मान करता हूं। जब वह ऐसा कुछ कहती हैं, तो मुझे समझ नहीं आता कि इसे इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना दिया जाता है। यह उनका अधिकार है। उन्होंने यह अधिकार अपनी मेहनत से कमाया है। वह एक मेहनती महिला हैं। वह एक मां हैं, एक पत्नी हैं, एक प्रोफेशनल हैं, और उनकी अपनी पर्सनल लाइफ भी है। अगर आप ऐसी मांग कर सकते हैं, तो वह क्यों नहीं कर सकतीं? "