Jeetendra Praises Son Tusshar Kapoor: हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता जितेंद्र ने अपने बेटे और एक्टर तुषार कपूर को लेकर ऐसा बयान दिया है, जिसकी चर्चा हो रही है। छह दशक से ज्यादा लंबे फिल्मी करियर में कई हिट फिल्में देने वाले जितेंद्र का मानना है कि उनके बेटे तुषार उनसे कहीं बेहतर अभिनेता हैं। उन्होंने तुषार की तारीफ करते हुए कहा कि वह उनसे ज्यादा मेहनती और अपने काम के प्रति समर्पित हैं। वहीं, अपनी सफलता का श्रेय जितेंद्र ने अपनी प्रतिभा के बजाय किस्मत और सही समय पर मिले मौके को दिया है।