संभव जैन की मौत के बाद समय रैना के नाम से वायरल हुआ स्क्रीनशॉट, क्या सच में किया था ये कमेंट?

बताया गया कि उनके पिता ने उन्हें घर लौटने के लिए कहा था। इसके जवाब में संभव ने कथित तौर पर अपने बकाया कर्ज चुकाने की बात कही थी। उनके आखिरी मैसेज में से एक के तौर पर यह बात सामने आई है, “पापा, अब आपको किसी के पैसे नहीं देने पड़ेंगे।” फिलहाल समय रैना के नाम से वायरल हो रहा स्क्रीनशॉट और उसमें किया गया कथित कमेंट स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं हुआ है। इसलिए इसे समय रैना का वास्तविक बयान मानना जल्दबाजी होगी।