‘देशभक्ति याद है, देश कौन सा है भूल गया’, समय रैना के तंज पर आयुष्मान खुराना ने दिया मजेदार जवाब

फिल्म में आयुष्मान एक पाकिस्तानी जासूस का किरदार निभा रहे हैं, जो भारत आता है और अपनी याददाश्त खो देता है। उसे इतना याद रहता है कि वह देशभक्त है, लेकिन वह भूल जाता है कि वह किस देश का है। आयुष्मान ने अपने किरदार को समझाते हुए कहा, “स्पाई मैं हूं। पाकिस्तानी जासूस इंडिया में और उसकी याददाश्त चली जाती है और वो सोचता है कि वो इंडियन है। तो उसको देशभक्ति तो याद है, लेकिन देश कौन सा है, वो भूल जाता है।”