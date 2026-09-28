Bollywood IT Raid: बॉलीवुड के बड़े नाम IT की रडार पर! रकुलप्रीत, वासु भगनानी और पैनोरमा स्टूडियोज पर कार्रवाई

Rakul Preet Singh IT Raid: मुंबई में इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई ने फिल्म इंडस्ट्री में हलचल बढ़ा दी है। टैक्स चोरी और फिल्मों से जुड़े लेन-देन में कथित तौर पर विदेशों में धन भेजे जाने की जांच के बीच कई चर्चित नाम जांच के दायरे में बताए जा रहे हैं। अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह, फिल्म निर्माता वासु भगनानी और पैनोरमा स्टूडियोज से जुड़े ठिकानों पर सर्च की खबर सामने आने के बाद अब जांच में सामने आने वाले दस्तावेजों और वित्तीय लेन-देन पर नजरें टिक गई हैं।