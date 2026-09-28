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Bollywood IT Raid: बॉलीवुड के बड़े नाम IT की रडार पर! रकुलप्रीत, वासु भगनानी और पैनोरमा स्टूडियोज पर कार्रवाई

Vasu Bhagnani Income Tax Raid : बॉलीवुड से जुड़े करीब 12 ठिकानों पर आयकर विभाग की कार्रवाई की जानकारी सामने आई है। जांच का फोकस कथित वित्तीय अनियमितताओं और विदेशों में रकम भेजने से जुड़े लेन-देन पर बताया जा रहा है।
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भारत

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Manoj Vashisth

Sep 28, 2026

Bollywood IT Raid

Bollywood IT Raid: रकुलप्रीत, वासु भगनानी और पैनोरमा स्टूडियोज के ठिकानों पर IT की दस्तक (फोटो सोर्स: ANI, इंस्टाग्राम/रकुलप्रीत)

Rakul Preet Singh IT Raid: मुंबई में इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई ने फिल्म इंडस्ट्री में हलचल बढ़ा दी है। टैक्स चोरी और फिल्मों से जुड़े लेन-देन में कथित तौर पर विदेशों में धन भेजे जाने की जांच के बीच कई चर्चित नाम जांच के दायरे में बताए जा रहे हैं। अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह, फिल्म निर्माता वासु भगनानी और पैनोरमा स्टूडियोज से जुड़े ठिकानों पर सर्च की खबर सामने आने के बाद अब जांच में सामने आने वाले दस्तावेजों और वित्तीय लेन-देन पर नजरें टिक गई हैं।

मुंबई में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई: फिल्म जगत में हलचल

मुंबई में आयकर विभाग की कार्रवाई से फिल्म जगत में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, विभाग की टीमों ने टैक्स से जुड़े कथित मामलों और फिल्म निर्माण के नाम पर विदेशों में धन भेजे जाने की आशंका को लेकर कई परिसरों में तलाशी अभियान चलाया है।

रकुलप्रीत सिंह, वासु भगनानी और पैनोरमा स्टूडियोज के ठिकाने रडार पर

इस कार्रवाई में अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह, फिल्म निर्माता वासु भगनानी और पैनोरमा स्टूडियोज से जुड़े ठिकानों के नाम सामने आए हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जांच करीब 12 स्थानों तक पहुंची है। हालांकि, तलाशी अपने आप में किसी व्यक्ति या कंपनी को दोषी साबित नहीं करती। जांच पूरी होने के बाद ही वित्तीय लेन-देन से जुड़े वास्तविक तथ्यों की तस्वीर साफ होगी।

रकुलप्रीत सिंह हिंदी और दक्षिण भारतीय फिल्मों में काम कर चुकी हैं। वहीं वासु भगनानी लंबे समय से फिल्म निर्माण से जुड़े रहे हैं और पूजा एंटरटेनमेंट के बैनर के तहत कई चर्चित परियोजनाएं बना चुके हैं। पैनोरमा स्टूडियोज भी फिल्म कारोबार का जाना-पहचाना नाम है और दृश्यम फ्रेंचाइजी से इसका जुड़ाव रहा है।

आयकर विभाग की जांच के दायरे में क्या शामिल?

आयकर विभाग की इस तरह की जांच में आमतौर पर वित्तीय रिकॉर्ड, भुगतान से जुड़े दस्तावेज, बैंकिंग लेन-देन और कारोबारी हिसाब-किताब की पड़ताल की जाती है। खासतौर पर जब किसी फिल्म परियोजना में भारत और विदेश के बीच भुगतान हुआ हो, तो विभाग उसके स्रोत, उद्देश्य और घोषित आय से मेल की जांच कर सकता है।

फिल्म इंडस्ट्री में प्रोडक्शन, कलाकारों की फीस, कॉरपोरेट निवेश और विदेशी लोकेशन से जुड़े खर्चों के कारण वित्तीय लेन-देन का दायरा बड़ा होता है। ऐसे में किसी भी कथित गड़बड़ी की जांच कई दस्तावेजों और पक्षों तक फैल सकती है।

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Updated on:

28 Sept 2026 01:00 pm

Published on:

28 Sept 2026 12:23 pm

Hindi News / National News / Bollywood IT Raid: बॉलीवुड के बड़े नाम IT की रडार पर! रकुलप्रीत, वासु भगनानी और पैनोरमा स्टूडियोज पर कार्रवाई

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