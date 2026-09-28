‘यह टैक्स है या फीस?’, 2000 रुपये से ऊपर UPI पेमेंट चार्ज पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र सरकार से मांगा हलफनामा

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एन. वेंकटरमण ने बताया कि नए चार्ज 15 अक्टूबर से लागू होंगे। उन्होंने कहा कि करीब 96 फीसदी ट्रांजेक्शन पर इसका असर नहीं पड़ेगा और जरूरी सेवाओं के लिए चार्ज को 5 रुपये तक सीमित किया गया है। केंद्र की ओर से कहा गया कि यह न तो टैक्स है और न ही फीस। सरकार के मुताबिक यह पेमेंट सिस्टम में शामिल बैंकों और पेमेंट एग्रीगेटर्स के बीच लिया जाने वाला सेटलमेंट चार्ज है।