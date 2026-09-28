‘यह किस तरह का लोकतंत्र है?’, राजद नेता आलोक मेहता ने प्रवेश वर्मा को लेकर उठाए सवाल; क्या बोले जदयू के राष्ट्रीय महासचिव

Patna News: दिल्ली के तिलक नगर इलाके में सड़क निर्माण के निरीक्षण के दौरान मंत्री प्रवेश वर्मा द्वारा एक स्थानीय युवक को थप्पड़ मारे जाने का मामला अब राजनीतिक विवाद में बदल गया है। घटना का वीडियो सामने आने के बाद विपक्षी दलों ने सरकार और भाजपा पर सवाल उठाए हैं। वहीं, एनडीए की सहयोगी पार्टी जदयू ने भी घटना की निंदा की है। भाजपा ने मामले पर सफाई देते हुए किसी भी तरह की हिंसा का विरोध करने की बात कही है।