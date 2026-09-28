लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी हिंसा पर प्रदीप भंडारी का राहुल-केजरीवाल पर हमला, बोले- हर दो मिनट में वीडियो बनाने वाले अब मौन क्यों?

भंडारी ने कांग्रेस शासित राज्यों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, वहां युवाओं पर लाठीचार्ज किया गया। कर्नाटक में भी हमने देखा कि जो लोग न्याय की मांग कर रहे थे, उन पर लाठीचार्ज किया गया। उन्होंने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की घटना को लेकर अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी में जो हुआ है, वह अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की एक साजिश है और उन्होंने राहुल गांधी से प्रेरणा ली है। केजरीवाल पर सवाल उठाते हुए भंडारी ने कहा कि क्या छात्रों पर लाठीचार्ज करना केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की छात्रों के प्रति नफरत नहीं दिखाता? बाहर से आम आदमी पार्टी के लोग भेजे गए, क्या यह किसी षड्यंत्र का हिस्सा नहीं है?