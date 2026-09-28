CJP के जेल भरो आंदोलन पर भड़कीं शिवसेना प्रवक्ता शायना एनसी, बोलीं- सरकार और जनता सब देख रही है

उन्होंने कहा कि अगर किसी कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिली है तो कानून का पालन करने वाले नागरिक अहिंसक तरीके से अपनी बात रख सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सीजेपी खुद को चर्चा में लाने के लिए इस तरह के कदम उठा रही है। उनका कहना था कि सरकार और जनता आंदोलनों के तरीके को देख रही है। आईआईटी बॉम्बे छात्र साहिल वाकोड़े की मौत के मामले में शायना ने कहा कि वह और उनकी पार्टी साहिल के परिवार के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि 22 साल के युवक की मौत बेहद गंभीर मामला है और परिवार के प्रति संवेदनशीलता रखी जानी चाहिए।