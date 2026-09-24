‘अब हम कहां जाएंगे…’ राजकोट में भाई ने उजाड़ा बहन का सुहाग, बिलखती पत्नी बोली- मेरे पति के कातिल को मिले फांसी

मृतक की पत्नी शीतल ने बिलखते हुए आरोपी भाई को फांसी की सजा देने की मांग की है। शीतल ने बताया कि उसके भाई कमलेश ने आरसी बुक देने के बहाने उसके पति विमल को भक्तिनगर सर्किल के पास बुलाया था। वहां दोनों के बीच बातचीत के दौरान कहासुनी शुरू हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि कमलेश ने जेब से चाकू निकालकर विमल के सीने और शरीर के अन्य हिस्सों पर ताबड़तोड़ 6 से 7 वार कर दिए। घटना के बाद खून से लथपथ विमल को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पीड़िता शीतल ने कहा कि इस हत्या के बाद वह और उसका मासूम बेटा पूरी तरह बेसहारा हो गए हैं।