एनआरआइ के बंद मकान में लूट के इरादे से घुसे, बुजुर्ग पर किया हमला, 4 आरोपी गिरफ्तार

घटना के संबंध में चकलासी पुलिस थाने में मामला दर्ज होते ही खेड़ा जिला पुलिस की एलसीबी, एसओजी, चकलासी पुलिस और नडियाद टाउन पुलिस की अलग-अलग टीमें गठित कर जांच शुरू कर दी गई।

जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल और उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की बारीकी से जांच की। फुटेज में आरोपियों का संदिग्ध वाहन और उनकी गतिविधियां कैद हुई थीं। इसके आधार पर पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाया।

पुलिस ने तकनीकी निगरानी (टेक्निकल सर्विलांस) और मुखबिरों की मदद से नडियाद में सलून बड़ी नहर पर स्थित रामदेवपीर मंदिर से कंजोड़ा ब्रिज के बीच के क्षेत्र से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई के बाद पुलिस को सुरासामल में हुई लूट के प्रयास के मामले को सुलझाने में सफलता मिली।

पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि यदि सुरासामल में लूट का प्रयास सफल हो जाता, तो यही गिरोह आणंद क्षेत्र में एक अन्य स्थान पर भी लूट करने की योजना बना रहा था।

फिलहाल गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं, फरार चल रहे अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की जांच जारी है।